Nei giorni scorsi, Agenti della Polizia di Stato della Squadra Volante della Questura BAT, impegnati in servizi specifici di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato, di due giovani andriesi, di anni 42 e 33, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, una Volante, nel corso del servizio di controllo del territorio notava due soggetti a bordo di un’autovettura che improvvisamente ponevano in essere manovre tali da insospettire gli Agenti, i quali, decidevano di effettuare una perquisizione che consentiva di rinvenire 15 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Inoltre, a seguito di una perquisizione effettuata presso le loro abitazioni veniva sequestrata un ulteriore quantitativo sostanza stupefacente (cocaina) del peso lordo pari a gr. 3.25 circa; nonché altro materiale idoneo al confezionamento (bilancino di precisione; ritagli di cellophane bianco; nastro isolante) e la somma di € 2.545/00, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta essere profitto della vendita dello stupefacente.

Informato il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, ha disposto la traduzione degli arrestati presso la Casa Circondariale di Trani al termine delle operazioni di rito.

Il G.I.P. del Tribunale di Trani, successivamente, ha convalidato l’arresto e, per entrambi gli indagati, accogliendo la richiesta del P.M. ha disposto la custodia cautelare in carcere (da ritenersi presunti non colpevoli dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile).