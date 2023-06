Rispetto alla media regionale si registra un sostanziale minor numero di casi nel genere maschile mentre il dato è superiore del 2,7% in quello femminile. Un raffronto tutto sommato confortante, dicono a Bisceglie, i relatori chiamati ad illustrare i dati raccolti nella quinta edizione del Registro Tumori pubblicato dalla Asl Bt. 13.500 i casi di tumore maligno diagnosticati nella popolazione provinciale dal 2014 al 2018: desta lieve preoccupazione un eccesso di tumori allo stomaco negli uomini e di neoplasie alla mammella nelle donne. Positivo il riscontro sulla minore incidenza dei tumori al fegato rispetto al passato.

La grande maggioranza dei tumori è diagnosticato in soggetti dai 50 anni di età in su, solo 4 casi su 1000 riguardano la fascia infantile (cioè prima dei 15 anni di età). I tumori più frequenti sono: • 0-14 anni: le neoplasie del SNC; • 15-29 anni: neoplasie del testicolo tra i maschi; della tiroide tra le femmine; • 30-49 anni: neoplasie del testicolo tra i maschi; della mammella tra le femmine; • dai 50 anni in su: le neoplasie della prostata tra i maschi; della mammella tra le femmine. I tumori a sopravvivenza maggiore sono quelli alla tiroide, i melanomi cutanei e i linfomi di Hodgkin per entrambi i sessi; alla prostata e al testicolo per i maschi; alla mammella per le donne. Le neoplasie a sopravvivenza inferiore nel genere maschile sono quelle del pancreas (8,1%), esofago (10,9%), vie biliari (11,6%) e polmone (18,7%) mentre per le femmine si rilevano, tra i tumori a minore sopravvivenza, quelli delle vie biliari (11,9%), pancreas (13,3%), fegato (16,9%) e le leucemie mieloidi acute (20,2%).

Altro dato significativo che emerge dal Registro Tumori è che l’11% dei pazienti oncologici emigra fuori regione per la diagnosi e/o il trattamento e che solo nel 41% dei casi l’ospedale di riferimento è all’interno della provincia di Barletta-Andria-Trani. Ribadito dai relatori che la correlazione tra inquinamento e incidenza delle malattie tumorali richiede indagini più specifiche ed approfondite rispetto ai dati raccolti e raffrontati nel Registro.