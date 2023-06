La Virtus Andria ha presentato l’edizione 2023 dell’Inter Summer Camp a Palazzo di Città, in Sala Giunta, alla presenza del sindaco Giovanna Bruno, del presidente Marian Gecaleanu, del responsabile tecnico e bandiera della Fidelis Raffaele Quaranta, degli imprenditori che hanno aderito al progetto e di altri membri della famiglia Virtus, oltre ad una rappresentanza dell’Inter Club Andria. Un momento utile per illustrare alla città, e in prima persona alla sindaca, la terza edizione consecutiva che prende forma in città. Una nuova estate a tinte nerazzurre presso il centro sportivo Arca grazie allo staff tecnico che giungerà da Milano, dal settore giovanile dell’F.C. Internazionale, per animare le due settimane in cui si svolgerà il camp, ovvero dal 3 al 14 luglio. A dirigere i lavori dell’esperienza estiva sarà Fabio Pesatori, tra i componenti più importanti del settore giovanile Inter, e già in visita ad Andria in altre due occasioni per far visita alla Virtus Andria. L’Inter Summer Camp sarà un connubio di tecnica palla al piede, giochi di squadra, pranzo di gruppo, e piccoli momenti di intrattenimento.

LE VOCI DELLA PRESENTAZIONE

«La nostra amministrazione da sempre sposa iniziative a carattere sociale e che offrono opportunità ai nostri giovani – ha detto il sindaco Giovanna Bruno -. Siamo contenti che l’Inter Summer Camp continui ad essere una bella realtà nelle nostre estati. Felici di vedere ragazzi e ragazze impegnati in un qualcosa di concreto ed educativo, anziché rimanere in strada. Buon lavoro a tutti!», ha concluso il primo cittadino.

«Questa terza edizione per noi significa continuità – ha aggiunto Raffaele Quaranta -. Vogliamo proseguire su questa strada e dare ai nostri giovani l’opportunità di allenarsi con una persona preparatissima come Pesatori. Come detto in più occasioni, lo conosco bene. Saprà lasciare un segno ai nostri ragazzi in questa esperienza».

«Bellissimo ritrovarsi anche questa estate con l’Inter Summer Camp – ha concluso il presidente della Virtus Andria, Marian Gecaleanu -. Virtus Andria e Inter hanno da poco firmato per un altro anno di collaborazione. Il progetto IGP Inter prosegue e noi siamo felici di portare questa esperienza ad Andria ancora una volta. Tutto ciò che stiamo facendo è per far divertire i giovani».