Anche quest’anno torna attesa e divertente la ” Festa d’estate” nella settimana del solstizio d’estate. La parrocchia S. Agostino, insieme con la scuola materna “Minuccia de Corato” e l’Oratorio “Beato Piergiorgio Frassati”, organizza FESTA D’ESTATE che vede uniti bambini, giovani e adulti in una grande e bella serata di divertimento.

Così il parroco di Sant’Agostino Don Vito Gaudioso. «È un modo per concludere un anno scolastico per i bambini della scuola materna, per segnare l’inizio dell’attività estive dei ragazzi e fanciulli dell’oratorio e per coinvolgere gli adulti in un continuo esercizio di sana aggregazione. Questo sarà la “Festa d’estate”».

Il 24 giugno all’interno dell’Oratorio “Beato Piergiorgio Frassati”. Per la gioia dei più piccoli ci saranno i giochi gonfiabili e alle ore 20 uno spettacolo di burattini; alle 20,45 l’inizio della serata per tutti con musica live del trio “Feeling Alive“ con Lycia Gissi (voce), Riccardo Lorusso alla chitarra e Gianni Lanotte alla batteria. Negli stand enogastronomici si potranno degustare specialità e produzioni tipiche all’insegna della festa e della socializzazione.