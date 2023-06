Un importante riconoscimento per il Parco dell’Alta Murgia e per i suoi operatori turistici. Dopo un rigoroso iter di verifiche, 21 imprese locali e 9 guide, ambientali ed escursionistiche, del territorio hanno ottenuto la prestigiosa “Carta Europea del Turismo Sostenibile”, rilasciata da Europarc Federation, l’organizzazione che unisce i parchi nazionali di tutta Europa. La consegna del marchio è avvenuta nel corso di una cerimonia ospitata presso “Le Masserie Zucàro”, nelle campagne di Andria. A fare gli onori di casa, il presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Francesco Tarantini.

La consegna dei riconoscimenti è stata organizzata nell’ambito di “Park to Park”, l’iniziativa itinerante promossa da Federparchi per festeggiare i 100 anni dei parchi nazionali d’Abruzzo, Lazio, Molise e Gran Paradiso. Un tour che racconta l’Italia, spostandosi di parco in parco, stimolando azioni positive per la conservazione delle aree protette.

In occasione dell’appuntamento è stato anche firmato il memorandum del progetto “Medusa”, per lo sviluppo di un turismo d’avventura, attraverso un’alleanza tra i parchi e le aree marine pugliesi. Un accordo promosso dalla Regione con l’obiettivo di incentivare la crescita del settore turistico. Il servizio.