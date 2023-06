La Polizia di Stato in prima linea per promuovere la donazione del sangue. In piazza Catuma ad Andria si è svolta l’iniziativa curata dall’associazione DonatoriNati che riunisce gli agenti donatori di sangue. Una mattinata in cui poliziotti e comuni cittadini si sono alternati all’interno dell’autoemoteca messa a disposizione dall’ospedale “Dimiccoli” di Barletta per donare il proprio sangue. Un momento fortemente voluto dal Questore BAT Roberto Pellicone che ricopre anche il ruolo di presidente della sezione pugliese dei DonatoriNati.

«La polizia non è solo repressione e prevenzione», ha sottolineato Pellicone, «ma svolge anche un servizio di prossimità al cittadino». Il Questore BAT è donatore da più di 25 anni. Guidare l’associazione, per Pellicone, significa promuovere un gesto semplice che può salvare vite umane. Anche nella stagione più calda bisogna continuare a donare.

