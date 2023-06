Slitta di almeno un giorno la chiusura di via Barletta e via Vecchia Barletta ad Andria a causa dei lavori di interramento della ferrovia. Stamane al lavoro gli operai della Multiservice per tracciare la rotatoria in via Lissa che accoglierà i veicoli dirottati in parte del mercato ortofrutticolo ridotto per consentire i lavori. La chiusura dei due attraversamenti era prevista per oggi mentre slitta a domani o dopodomani appena pronta tutta la nuova viabilità. Nel frattempo procedono gli scavi che, al momento, non interferiscono con lo stesso mercato ortofrutticolo per il quale comunque si attende l’avvio delle opere in zona PIP in viale della Costituzione dove sarà costruita la nuova sede definitiva. Dal 26 giugno, invece, dovrebbe esser chiusa via Bisceglie salvo ritardi come accaduto per via Barletta e per una decina di giorni.

Nel frattempo proseguono i disagi per i pendolari sulla tratta ferroviaria e sono molteplici le soppressioni di treni avvenute nella giornata di ieri. Prevista per domani, salvo ulteriori proroghe, la completa riapertura della stazione di Corato centro con il conseguente ritorno alla normalità degli incroci tra Andria e Ruvo. A seguito della riapertura della stazione centrale coratina potrebbero esserci anche delle variazioni agli orari che Ferrotramviaria dovrebbe comunicare nelle prossime giornate.