«Ai semafori spenti, alle buche e alle voragini apertesi in pieno giorno sulle strade cittadine, alle chiusure a singhiozzo nel fine settimana, si aggiunge l’ennesimo disagio: per almeno 10 giorni, i cittadini andriesi dovranno far fronte alle chiusure contemporanee di via Bisceglie, via Barletta e via vecchia Barletta». Si apre così la nota di Andrea Barchetta, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale che bacchetta l’amministrazione comunale per le chiusure che da oggi dovrebbero interessare la città.

«Vorremmo comprendere dall’assessore alla mobilità Colasuonno se anche lui, come noi tutti, viva la città e percorra le sue strade. Perché se è pur vero che vi sono esigenze legate ai lavori d’interramento ferroviario, non si può neppure abdicare ad una delle funzioni alla base del proprio ruolo di amministratori: garantire e difendere la centralità del cittadino – spiega Barchetta – Stante inoltre la modifica della viabilità a partire da oggi 20 giugno (con la rotonda tra Via Martiri di Belfiore e Via Lissa), sarebbe corretto conoscere i reali tempi di scavo previsti nella zona di Via Barletta e quindi dei disagi che cittadini, negozianti e automobilisti dovranno continuare a subire. Auspicando sempre che non vi sia contemporaneità tra lavori di scavo (chiaramente inquinanti) e apertura del mercato ortofrutticolo, il cui impatto ambientale sulla zona (e quindi sui prodotti esposti nel mercato adiacente al cantiere) continua a preoccuparci».

«Tra lavori d’interramento e gestione della viabilità, ci sembra sia in atto una vera e propria gara nel creare più disagi ai cittadini andriesi. E se al termine della gara ci fosse da consegnare un premio, questo andrebbe senza dubbio destinato a loro, per la pazienza che stanno dimostrando; non certo al Sindaco Bruno e a questa amministrazione comunale».