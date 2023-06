Un pomeriggio di sport unito alla beneficenza. Il circolo Tennis di Andria continua a promuovere appuntamenti di socialità con uno sguardo a chi in queste settimane ha vissuto momenti difficili, in questo caso le popolazioni dell’Emilia Romagna colpita dalle alluvioni di maggio. Lo ha fatto attraverso il “Torneo Vintage” in cui i soci del circolo Tennis federiciano hanno raccolto fondi da destinare all’emergenza che ha messo in ginocchio la comunità di Forlì. Il torneo ha visto i partecipanti indossare abbigliamento sportivo degli anni ’70. Il ricavato è stato già inviato al comune romagnolo.

L’evento di beneficenza ha chiuso una settimana da incorniciare. Il circolo Tennis Andria ha infatti vinto il proprio torneo regionale battendo Latiano, ed ora nel mirino c’è la fase nazionale che mette in palio la promozione diretta in serie B.

E poi la formazione degli appassionati, grandi e piccoli. Conclusa la stagione invernale, con numeri importanti in termini di iscritti, per il circolo Tennis è tempo per i corsi estivi.

Il servizio.