Due uomini rispettivamente di Andria e Barletta sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Potenza e sottoposti agli arresti domiciliari in un’indagine coordinata dalla Procura del capoluogo della Basilicata perché ritenuti responsabili di un furto nell’abitazione di un’anziana signora a Rionero in Vulture. L’episodio è avvenuto l’1 febbraio e le indagini sono partite dalla denuncia della vittima a cui sono stati portati via 117 euro dalla borsa. Secondo la ricostruzione, i due si sono presentati come agenti commerciali di una società distributrice di energia elettrica, muniti di cartellino, e hanno chiesto di vedere il contatore. La donna li ha lasciati entrare.

Mentre accompagnava uno di loro in una stanza per prendere una bolletta, così come le era stato richiesto, l’altro restava solo nel corridoio d’ingresso. Quando, poco dopo, i due sono andati via, la donna si è accorta che nella borsa mancava il denaro e ha sporto denuncia nella caserma dei carabinieri. Le indagini hanno individuato i due presunti responsabili sia perché quella mattina effettivamente i due operatori commerciali erano a Rionero in Vulture sia in base alle descrizioni fatte dalla vittima e da un vicino di casa. I due sono stati riconosciuti in base a delle foto, quindi identificati.