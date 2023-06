Stamattina in V Commissione, con una audizione chiesta dal cons. Francesco Ventola, la situazione dei lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria, nel tratto compreso tra i Km 43 e 52, finanziata con fondi Cipe e provinciali. Con il coordinamento dei lavori affidato all’inizio al v. presidente Fabio Romito e successivamente tornato in capo al presidente Campo, i Commissari hanno ascoltato l’arch. Curcuruto, atttualmente assessore al Comune di Andria ed il sindaco , Giovanna Bruno. Assenti l’assessore regionali ai Lavori Pubblici della Regione ed il Capo di Gabinetto del Presidente, pure convocati.

In sostanza, i rappresentanti dell’Amministrazione andriese hanno confermato che, a fronte della sentenza Tar, l’esame della variante per la quale il Comune si era già espresso negativamente, tornerà in Consiglio comunale per essere o meno confermata.

Da qui l’invito del consigliere Ventola a voler riaffrontare l’argomento in sinergia con le altre Amministrazioni interessate tanto perché il costruendo ospedale di Andria dovrà servire tutto i territorio circostante – ed è quindi necessario risulti il più accessibile possibile-, sia perché il dilatarsi dei tempi a causa della variante potrebbe costituire l’aumento dei costi fino alla sua complessiva messa in discussione.