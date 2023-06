Due condanne e 14 assoluzioni nella sentenza di primo grado per il processo sulla tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016. La lettura del dispositivo nella tarda serata dopo una lunga giornata dedicata all’ultima udienza ed alla camera di consiglio di un processo durato circa 4 anni e che ha coinvolto 100 teste. Ritenuta responsabile civile anche Ferrotramviaria. Sette anni di carcere per il capotreno, Nicola Lorizzo, sopravvissuto allo scontro dei due treni provenienti da Andria e da Corato mentre sei anni e sei mesi per il capostazione di Andria in servizio in quel momento Vito Picarreta. Entrambi sono stati condannati anche ad un ingente risarcimento danni nei confronti delle parti civili. Diverse le reazioni a caldo con il no comment della Procura, la soddisfazione della difesa di Ferrotramviaria e la rabbia dei parenti delle 23 vittime