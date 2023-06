Il 14 giugno si sta avvicinando e, come ogni anno, rappresenta un momento importante per l’intero mondo del volontariato del sangue. In tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. È il giorno della nascita di Karl LANDSTEINER, (Baden, 14 giugno 1868), medico, biologo e fisiologo austriaco, scopritore nel 1900 dei gruppi sanguigni, motivo per il quale ottenne, nel 1930, il Premio Nobel per la Medicina. Una Giornata istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza che i donatori di sangue, anonimi, volontari, periodici, non retribuiti, rivestono per coloro che necessitano di trasfusioni sicure.

Quest’anno AVIS, facendo propria la proposta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha adottato il claim “Dona sangue, dona plasma, condividi la vita, condividila spesso”, per sensibilizzare quante più persone possibili sulla tematica dell’altruismo e dell’importanza della donazione periodica, sottolineando che ogni singola donazione, di sangue o di altri suoi componenti, per molti ammalati, rappresenta un vero e proprio farmaco salvavita non disponibile per altre vie se non da donazione da altro essere umano.

Per questa occasione, per celebrare al meglio una data così importante, tutte le sedi AVIS hanno promosso e stanno realizzando significative iniziative che vanno dalle tradizionali illuminazioni di rosso dei monumenti storici delle città, alle raccolte straordinarie di sangue con l’impiego di autoemoteche che sostano nei luoghi strategici delle città.

AVIS Andria, nel solco di quanto realizzato negli anni scorsi, ha previsto:

per domenica 11 giugno 2023:

una raccolta straordinaria di sangue, con prenotazione, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale cittadino;

la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Andria S. E. Mons. Luigi Mansi, alle ore 11.30 nella Cattedrale di Andria. Vi prenderanno parte anche l’AVIS Provinciale Bat e tutte le Avis Comunali della Provincia Barletta-Andria-Trani;

un Flashmob in Piazza Duomo, al termine della celebrazione;

per mercoledì 14 giugno 2023:

una raccolta straordinaria di sangue, con l’utilizzo di una autoemoteca posizionata in Piazza Municipio lato Palazzo di Città, a disposizione per le donazioni della cittadinanza dalle 08.00 alle 12.00;

una esibizione di musica itinerante a cura della band “ Sotto alle casere vostre ” che dalle ore 21.00 percorrerà Viale Regina Margherita, Viale Crispi e Corso Cavour, per fermarsi e concludere l’esibizione in Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza Catuma);

l'illuminazione di colore rosso della facciata del fabbricato che ospita l'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) e di altri edifici che si affacciano su Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza Catuma) in segno di ringraziamento per tutti i donatori della Città di Andria e di stimolo per quanti non lo sono ancora diventati.

Continuare a diffondere il valore fondamentale della donazione e sensibilizzare le nuove generazioni sono da sempre gli obiettivi prioritari dell’AVIS, che negli anni post Covid hanno assunto un valore ancora più rilevante in quanto vedono una diminuzione di oltre il 20% di donatori giovani. Considerando la necessità del ricambio generazionale diretto a garantire la continuità della raccolta del sangue per mantenere l’autosufficienza del nostro sistema trasfusionale, l’Avis Comunale Andria è costantemente impegnata ad individuare e a percorrere, anche con l’impiego dei social più comuni, i percorsi per arrivare a loro e per aiutarli a superare i timori e le esitazioni che dovessero frenarli nel compiere un gesto semplice ma dal profondo valore etico e sociale.