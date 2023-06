La collaborazione tra Polizia di Stato e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha prodotto, in un’ottica di maggiore sicurezza per i ragazzi, un’intensificazione dei controlli sui mezzi impiegati per il trasporto degli studenti. Con l’approssimarsi del bel tempo, infatti, numerosi Istituti Scolastici del territorio di Barletta Andria Trani hanno programmato uscite didattiche per i propri alunni, richiedendo l’intervento della Polizia Stradale al fine di procedere ai controlli di sicurezza necessari per garantire un viaggio sicuro.

Durante questi controlli, particolare attenzione viene posta dagli operatori alle condizioni psicofisiche del conducente, attraverso l’analisi delle ore di guida e di riposo e attraverso accertamenti tramite etilometro. Successivamente, si passa alla valutazione dell’idoneità del veicolo, attraverso uno scrupoloso controllo delle caratteristiche costruttive, funzionali e di alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento come l’usura dei pneumatici, l’efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori.

Solo dopo aver accertato la regolarità documentale, l’efficienza del veicolo e l’idoneità del conducente, viene data luce verde all’inizio del viaggio.

Da inizio anno, nel territorio provinciale, sono state 19 le giornate dedicate al controllo veicoli per gite scolastiche, per un totale di 33 veicoli controllati tra autobus e autovetture. Al momento l’esito dei controlli appare confortante, non essendo emerse gravi irregolarità. I controlli proseguiranno anche nei prossimo giorni.