Una serata di musica e parole, per ricreare un’atmosfera magica, che solo il fantastico mondo delle favole sa regalare. È quella organizzata dalla scuola secondaria di primo grado “Padre Niccolò Vaccina” di Andria che, con l’avvicinarsi della fine delle attività didattiche, ha riunito alunni, docenti e genitori in occasione dello spettacolo “Fantasia. C’era una volta” andato in scena nell’auditorium “Don Bosco” dell’Oratorio Salesiano.

Protagonisti sul palco, i ragazzi dell’istituto, che si sono esibiti prima in un emozionante concerto per coro ed ensamble strumentali, poi in un coinvolgente musical, realizzato anche in lingua inglese, ispirato ad una delle fiabe più conosciute al mondo: “Biancaneve e i sette nani”.

Una grande festa in musica organizzata anche con l’obiettivo di celebrare i tanti successi collezionati dai ragazzi nel corso dell’anno scolastico. Dalle certificazioni per i corsi di lingua straniera seguiti dagli studenti, ai premi vinti nelle attività sportive, matematiche, teatrali e di robotica.

Il servizio.