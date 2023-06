In occasione della festa della Repubblica l’artista pugliese Ricarda Guantario espone le sue opere in una personale d’arte presso lo storico Palazzo della Prefettura BAT in Via Cialdini a Barletta.

Il titolo della mostra è “ Esperienze contemporanee d’arte materica e bellezza”. Il vernissage è previsto sabato pomeriggio, 3 giugno dalle ore 17,00 alle ore 19,00, la mostra sarà aperta al pubblico anche nei giorni 5 e 6 giugno dalle ore 17,00 alle 19,00.

Ricarda Guantario è un’artista andriese, ha esposto in sedi prestigiose in Italia e all’estero, Parigi, Zurigo, Barcellona, Roma, Milano, Venezia, Parma, Genova, Padova ed altre, è presente nelle banche dati d’arte, le sue opere sono esposte in edifici pubblici e in collezioni private ottenendo consensi dal pubblico e dalla critica. Il suo nome è presente nell’enciclopedia dell’arte italiana tra gli artisti dal novecento ad oggi: Enciclopedia d’Arte Italiana – Catalogo generale Artisti dal 900 ad oggi (enciclopediadarte.eu)

In mostra opere d’arte contemporanea realizzate in tecnica materica e opere della collezione Reflection – Studi di donna.

Dall’atlante d’Arte De Agostini curato dal critico d’arte prof Daniele Radini Tedeschi si legge: … “una delle opere più significative di Ricarda Guantario, presenta anch’essa una spirale: “ Infinity”. È un’opera astratta materica. L’utilizzo del bianco nell’opera “Infinity” accentua il carattere metafisico dell’opera. La spirale (ricorrente in alcune opere) simboleggia il percorso ciclico dell’anima in continua evoluzione. Il dipinto è anche una rappresentazione dell’energia divina donata ad ogni essere vivente. Nella realizzazione dell’opera “Infinity” sono stati utilizzati materiali naturali della terra (foglie secche) ed elementi sintetici “effimeri” (sfere di cristallo e perline) a simboleggiare il mondo naturale e quello artificiale. “Even the true is Present” (è una serie di opere pop), che attraverso l’utilizzo di un bene di largo consumo, in questo caso la mela, si propone di effettuare una osservazione alla società contemporanea. Il ritorno alla stato naturale, vero e concreto e l’abbandono dei preconcetti e delle impostazioni contemporanee dovrebbero essere lo scopo di ogni uomo. Come il grande Andy Warhol con la celebre opera “Minestra in scatola Campbell”, la Guantario utilizza un bene di largo consumo e ne fa oggetto di osservazione, polemica e ribellione sociale”.