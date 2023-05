Aderisce alla Lega l’ex candidato sindaco del centrodestra di Andria Antonio Scamarcio. Il passaggio dovrebbe essere formalizzato nel corso del consiglio comunale di Andria che si tiene nel pomeriggio di oggi. L’adesione è stata salutata con soddisfazione da Matteo Salvini, Segretario Federale e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri che ha rimarcato la crescita del partito da Sud a Nord con nuovi iscritti e nuovi ingressi in molte realtà.

L’adesione di Scamarcio alla Lega è tutt’altro che un fulmine a ciel sereno: fu proprio Matteo Salvini ad indicarlo come candidato sindaco di Andria per tutti partiti di centrodestra in una affollata manifestazione tenuta il 26 giugno del 2020 a Viale Crispi ad Andria. Scamarcio tuttavia fu sconfitto nelle elezioni che si tennero a settembre e che videro eletta sindaco la collega avvocato Giovanna Bruno, candidata per il centrosinistra.

Per quanto non sia una sorpresa la scelta di Scamarcio di aderire alla Lega, ufficialmente è infatti entrato in consiglio comunale sotto il simbolo della lista civica che aveva personalmente presentato alle elezioni amministrative del 2020 dal nome inequivocabile “Scamarcio Sindaco”.