Continua l’impegno delle donne e degli uomini della Questura della BAT per garantire al maggior numero di residenti della sesta provincia pugliese il rilascio del passaporto in tempi rapidi e quanto più compatibili con le loro esigenze lavorative e familiari.

Anche nella giornata per le Celebrazioni del 25 aprile gli sportelli dell’Ufficio Passaporti sono rimasti aperti per coloro i quali l’hanno scelta per espletare l’iter di rilascio del documento valido per l’espatrio.

Tra costoro anche la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, che – dopo aver partecipato alla cerimonia celebrativa della “giornata della Liberazione” unitamente al Questore, Alfredo Fabbrocini – ha raggiunto con la famiglia gli uffici di Via dell’Indipendenza.

Anche la prossima domenica, 28 aprile, l’Ufficio Passaporti ha già registrato numerose prenotazioni nelle fasce messe a disposizione dalle 9.00 alle 13.00; restano comunque ancora posti prenotabili, qualora ancora qualcuno fosse interessato ad approfittare dell’apertura nella giornata festiva.

L’iniziativa fa seguito a quelle già poste in essere con l’aumento delle postazioni per l’acquisizione delle pratiche e degli orari di apertura dell’Ufficio Passaporti in tutti i giorni della settimana; le aperture straordinarie anche durante le festività pasquali ed in alcune domeniche; la creazione dell’Agenda prioritaria per le urgenze, la possibilità di effettuare la procedura di rilascio tramite apposito stand allestito in occasione del 172° anniversario della Festa della Polizia di Stato presso il Castello svevo di Trani; nonché la apertura di una postazione mobile presso il Posto di Polizia dell’Ospedale “Bonomo” di Andria per agevolare degenti e caregiver nel rilascio del documento di espatrio.

La Questura ricorda infine a chi ha prenotazioni già fissate a lungo termine, che vi è la possibilità di anticiparle essendo ancora disponibili numerosi posti sulla Agenda ordinaria delle prossime settimane, accedendo al portale passaportonline.poliziadistato.it