Storia di un evento in cui vincono tutti. Come sempre accade, nelle manifestazioni griffate Victor Andria. Parola del presidente Michele Ricciardi.

Grande successo alla Festa Figc. Quello andato in scena al “Sant’Angelo dei Ricchi” è stato un pomeriggio di festa e giochi per i più piccoli delle categorie primi calci (2014-2015) e piccoli amici (2016-2017), a cui hanno partecipato, oltre ai tesserati della Victor Andria, anche quelli di Etra Barletta, Apulia Trani, Football Academy Andria, Liberty Canosa, Progetto Uomo Canosa, Virtus Andria e Soccer Trani.

La promessa della Victor resta quello di promuovere momenti di gioia all’insegna dello sport. L’impegno della Figc sta soprattutto nel crescere costantemente ed alzare il livello sotto diversi punti di vista.

Prossimo appuntamento per la Victor: venerdì 2 giugno, sempre al “Sant’Angelo dei Ricchi” per un torneo di calcio giovanile under 17 e under 14, a cui parteciperanno anche Lecce e Bari.

