La città di Andria si prepara per uno degli appuntamenti religiosi più attesi di tutto l’anno. Martedì 30 maggio, infatti, tornerà la processione della Madonna dell’Altomare che come ogni anno coinvolgerà migliaia di cittadini. La sacra effige uscirà alle ore 18 dall’omonima parrocchia.

Ecco il percorso: Chiesa dell’Altomare, via San Vito, via Imperatore Costantino, via Dei Gracchi, via Giustiniano, via don Riccardo Lotti, via Annunziata, piazza Porta la Barra, via Orsini, piazza Ruggero Settimo, via Gioacchino Poli, viale Alto Adige, viale Istria, via Duca di Genova, via Regina Margherita, piazza Imbriani, via De Gasperi, via G. Bovio, piazza Umberto I, via Attimonelli, pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Carmine e piazza Altomare.

Il comune di Andria ha istituito la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta in Piazza Altomare e Via Carmine, dalle ore 04:00 alle ore 24:00. Dalle ore 15 fino a cessata esigenza sul tutto il percorso della processione.

Di seguito, invece, il programma completo dei festeggiamenti solenni della Madonna dell’Altomare: