La Fidelis Andria Handball lo scorso 5 maggio si è laureata campione regionale Under 17 nella finale regionale contro il Putignano. Per il secondo anno di fila il sodalizio del presidente Nunzio Colasuonno parteciperà alle finali nazionali UNDER 17 dal 24 al 28 maggio in Abruzzo nelle città di Pescara, Chieti, Città Sant’Angelo e Montesilvano.

Saranno 16 le compagini che si contenderanno lo scudetto e nel girone la Fidelis sarà opposta ai campioni dell’Emilia Romagna della Pallamano Ravarino, ai marchigiani del Camerano e ai campioni del Trentino Alto-Adige del Bolzano.

L’ esordio è previsto mercoledì 24 maggio a Pescara contro la Pallamano Ravarino ore 15:45.

Queste le parole di coach Riccardo Colasuonno:” ci siamo riconfermati campioni Regionali nella categoria UNDER 17 per il secondo anno di fila e tra UNDER 15 e UNDER 17 sarà la quarta partecipazione totale alle finali nazionali nelle ultime tre stagioni. Un lavoro partito nel 2015 che conferma quanto la formazione tecnica ed educativa sui giovani sia di ottimo livello, sempre all’avanguardia, alla ricerca di una continuità che duri nel tempo. Non andremo certo come comparsa a queste fanali nazionali, cercando di esprimere al meglio la nostra pallamano fin dall’esordio contro la Pallamano Ravarino. Rappresenteremo la Puglia e soprattutto la città di Andria a livello nazionale, c’è entusiasmo e i ragazzi sono carichi. Sono sicuro che disputeremo delle belle finali.”