Dalla carta geografica del nostro Mondo spesso scompaiono molti Paesi di cui non si hanno più notizie, mentre continuano ad esserlo in crisi per guerre, fame e siccità, migrazioni.

È il caso del Corno d’Africa. Una regione che ha familiarità con la nostra Italia di cui, però, non sentiamo parlare spesso.

Etiopia, Eritrea, Somalia e Gibuti sono gli stati che la compongono. Ciascuno con una propria storia e con un carico di sofferenza.

Poterne parlare significa imparare a guardare con occhi nuovi una realtà apparentemente marginale, ma che tocca in più punti la nostra storia e il nostro presente.

La Caritas di Andria e l’Ufficio Missionario diocesano organizzano un incontro pubblico per lunedì 22 maggio alle ore 19 presso la Parrocchia di Santa Maria Vetere (ingresso lato Oratorio) per ascoltare la testimonianza diretta di chi vive in quell’area geografica. Sarà mons. Giorgio Bertin, vescovo di Gibuti e Amministratore apostolico di Mogadiscio, in visita questi giorni nella nostra città, ad introdurci nella conoscenza e comprensione di questa terra e di coloro che vi abitano; come si colloca nello scacchiere internazionale, quale è l’opera della Chiesa e del volontariato. In modo particolare l’impegno della Caritas che si pone accanto a “ragazzi e ragazze che dalla strada di un viaggio spinto da condizioni di vita senza prospettive in Paesi quali Somalia, Etiopia, Eritrea e Yemen, finiscono sulle vie di Gibuti vivendo alla giornata, in condizioni di estrema povertà, costretti a diventare ragazzi e ragazze di strada”.

La partecipazione è auspicabile e libera, l’incontro è aperto a tutti.