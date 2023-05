E tutto pronto per la festa esterna della Madre del Buon Consiglio organizzata dalla Parrocchia di Sant’Agostino di Andria. A occuparsi dell’organizzazione dell’intera festa, l’Associazione della Madre del Buon Consiglio.

Sabato 13 maggio dalle ore 17 per il quartiere della parrocchia, la musica della Banda allieterà il pomeriggio. Alle 17,30, in chiesa, ci si riunirà per la preghiera comunitaria del Santo Rosario in preparazione alla solenne Celebrazione eucaristica durante la quale si svolgerà la cerimonia di ammissione dei nuovi soci dell’Associazione.

Al termine della Messa, muoverà la processione per le vie del quartiere per onorare e venerare Maria Madre di Dio e Madre nostra meditando sul suo materno Consiglio di fare quello che ci dice il suo amato Figlio Gesù.

Al rientro in chiesa le famiglie dei bambini della scuola materna saluteranno Maria affidandole le mamme in occasione della imminente festa della mamma.

Dalle 20,30, in Piazza Sant’Agostino, avrà luogo la festa di Comunità. Per i più piccoli tanto zucchero filato e un divertentissimo lunapark gonfiabile; per le famiglie e i più grandi, animazione musicale a cura del Gruppo “Voglio vederti ballare” con Antonio Bucci in Trio.

Gli stand enogastronomici con i prodotti della Cooperativa Sociale Sant’Agostino proporranno specialità tipiche e prodotti bio.

Appuntamento dunque a sabato 13 maggio per gioire con Maria e col suo Consiglio nel cammino della fede.