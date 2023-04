Il Liceo “Carlo Troya” di Andria è stato riconosciuto come secondo miglior istituto di Scuola Secondaria di Secondo Grado in Italia, per la preparazione degli studenti alle certificazioni di lingua inglese, in occasione della premiazione Italian Preparation Centre Awards, tenutasi martedì 18 aprile 2023, presso Villa Wolkonsky a Roma, dove ha sede l’Ambasciata Britannica.

Erano presenti l’Ispettore delle Lingue Straniere Gisella Langé, Nick Beer, Country Director Italia, presso Cambridge Assessment e tante rappresentanze legate al mondo della certificazione Cambridge.

Su 5.000, dodici le scuole italiane premiate, dalle primarie alle superiori, per le loro eccellenze nella didattica e per la loro dedizione e innovazione nella preparazione e certificazione internazionale.

Alla cerimonia hanno partecipato la Dirigente Scolastica, dott.ssa Addolorata Guarino, e la prof.ssa Addolorata Santoro, in rappresentanza del Dipartimento di Lingua Inglese.

Alla dirigente è stato consegnato il prestigioso riconoscimento per il notevole aumento nel numero dei candidati e per gli ottimi risultati raggiunti dagli stessi nei livelli B1 PET e B2 FCE.

Obiettivo del Cambridge Assessment English è, infatti, aiutare le realtà scolastiche a costruire percorsi di apprendimento che permettano agli studenti di imparare la lingua inglese in maniera efficace, affinché diventi uno strumento per il loro futuro universitario e lavorativo.

Il Liceo Troya ringrazia il Cambridge Assessment English, la sua dirigente, tutte le docenti del Dipartimento di Inglese e la prof.ssa Angelica Miguens, manager del Centro linguistico ALI, Cambridge Language Assessment, con cui da anni si è instaurata una proficua e sinergica collaborazione.