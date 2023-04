Un nuovo parcometro di ultima generazione è stato montato ad Andria nella centralissima Piazza Marconi. Ne dà notizia agli utenti la Municipalizzata Andria Multiservice spa, rimarcando che lo strumento vivrà una fase di sperimentazione per verificarne utilità ed efficacia.

“Trattasi di un vero e proprio computer – hanno dichiarato l’amministratore unico di Multiservice, dott. Antonio Griner l’assessore alla Trasparenza, dott. Pasquale Vilella – capace di sviluppare molteplici funzioni. Dagli abbonamenti per il parcheggio, alle procedure di accesso alla Ztl, dai pagamenti di alcuni servizi comunali, alle più svariate informazioni agli utenti. Sarà utilizzato per un periodo di tempo limitato, ma necessario e sufficiente per valutarne le effettive performance. Dopodichè adotteremo una decisione nel merito, come sempre nel precipuo interesse dei cittadini-utenti”.