”L’idea di aprire gratuitamente i musei e i parchi archeologici in una giornata altamente simbolica come quella del 25 aprile si è rivelata una scelta che è piaciuta ai cittadini. I musei sono la geografia della Nazione dove ciascuno di noi ritrova l’identità”. Lo dichiara il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, che così commenta i primi dati disponibili relativi alle aperture gratuite, previste per oggi, in occasione della Festa della Liberazione.

Di seguito i primi dati (provvisori) disponibili: Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 27587; Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 16169; Reggia di Caserta 11305; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 11196; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 9300; Villae – Villa d’Este 9162; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 6988; Museo archeologico nazionale di Napoli 6317; Parco archeologico di Ercolano 6298; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 6228; Galleria dell’Accademia di Firenze 6208; Certosa e Museo di San Martino 6181; Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 6020; Villae – Villa Adriana 5887; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 4938; MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 4908; Castello svevo di Bari 4204; Musei Reali di Torino 4144; Castel del Monte 3570; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo storico 2907; Palazzo Farnese di Caprarola 2577; Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 2576; MuNDA – Museo nazionale d’Abruzzo 2459; Musei del Bargello – Cappelle Medicee 1710; Museo archeologico nazionale di Taranto – MArTA 1621; Gallerie dell’Accademia di Venezia 1591; Certosa di San Lorenzo 1487; Galleria nazionale delle Marche 1451; Parco archeologico di Siponto 1262; Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 1233; Castello svevo di Trani 1202; Galleria nazionale dell’Umbria 1100; Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova 1060; Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 1039. A questi dati si aggiungono 23.622 visitatori del Pantheon, 23.101 visitatori del Vittoriano e 14.217 visitatori del Giardino di Boboli.