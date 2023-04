Il Laboratorio verde fareambiente di Andria, sabato 22 aprile, ha colto l’occasione, nell’ambito delle attività poste in essere con il progetto del Patto Educativo Provinciale con il tema della “Cultura del Volontariato e Protezione Civile” che ha visto coinvolte le scuole medie inferiori e superiori di Andria, tra le quali il Liceo Scientifico Nuzzi, per celebrare con gli alunni delle prime classi, la giornata mondiale della Terra con la festa della Primavera. Una giornata particolare che ha visto gli alunni protagonisti per mettere a dimora una pianta di roverella (Quercus Pubescens) e ricordare l’importanza del ruolo delle piante per contrastare l’aumento della CO2 in atmosfera e conseguentemente gli effetti del cambiamento climatico al quale è sottoposto il nostro pianeta Terra.

All’importanza delle piante, però, si deve aggiungere la sensibilità di ciascuno di noi per dare il proprio contributo a preservare, quanto più possibile, le risorse naturali della “Terra” sempre più limitate e contenerne lo spreco e lo sfruttamento forsennato per salvaguardare, il più possibile, il futuro delle prossime generazioni. La giornata, si è conclusa con l’attività di informazione e divulgazione sul ruolo e l’importanza del volontariato della Protezione Civile e dei compiti chiamato a svolgere in campo preventivo e assistenziale a favore della società. Un ringraziamento va alla Dirigente del liceo Scientifico Nuzzi, prof.ssa Nicoletta Ruggiero, agli insegnati e agli alunni che hanno partecipato entusiasticamente all’iniziativa, in collaborazione con il Settore della Polizia Urbana, Mobilità, Sicurezza e Protezione Civile.