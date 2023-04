La Polizia Locale ha effettuato interventi straordinari, con servizi in abiti civile a bordo moto “civetta”, per contrastare e prevenire quei comportamenti scorretti e di grave disvalore morale legati alla guida di veicoli con l’uso del cellulare, che mettono costantemente a rischio l’incolumità propria e degli altri utenti della strada.

Durante il servizio straordinario sono stati elevati n. 7 verbali al C.d.S. per l’uso del telefonino con una sanzione pecuniaria di € 165,00 e la decurtazione di 5 punti sulla patente, cadauna.

Si ricorda che il Codice della Strada all’art. 169 in via generale prevede che il conducente debba avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida e nello specifico l’art. 173 vieta l’uso di apparecchi radiofonici a meno che non si utilizzi il sistema vivavoce che consente di impegnare le mani solo per la guidae/o auricolare con un solo difussore.

Inoltre, durante i regolari controlli la Polizia Locale ha accertato n. 11 violazioni per la mancata copertura assicurativa, n. 18 violazioni per la mancata revisione e n. 24 per l’omesso uso della cintura di sicurezza. I controlli continueranno nei prossimi giorni.