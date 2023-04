Continua ad avere particolare risonanza l’intervista che il Dott. Tiziano Valentino, ormai ex primario del Pronto Soccorso di Andria, ha voluto rilasciare ieri sulle motivazioni che lo hanno spinto alle dimissioni da questo ruolo. La politica in particolare ma anche il mondo associazionistico, hanno appreso con grande stupore delle condizioni di lavoro per quello che sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello dell’emergenza urgenza della BAT ed invece si barcamena per assicurare la migliore assistenza possibile con meno della metà del personale e spazi ancora in via di sistemazione. In particolare l’ex consigliere regionale ed ispiratore del Comitato per il nuovo ospedale della BAT, Sabino Zinni, chiede chiarimenti a chi di competenza e cioè ASL e Regione.

L’importanza del Pronto Soccorso del “Bonomo” è nei fatti visto, per esempio, l’alto numero di interventi effettuati quotidianamente essendo un DEA di primo livello. Secondo Zinni bisogna trovare rapidamente delle formule per mitigare il problema del personale e degli spazi.

Sullo sfondo resta comunque la costruzione del nuovo ospedale. Una situazione da affrontare soprattutto per quel che riguarda le tempistiche ma che nel frattempo non può veder abbondonato l’attuale struttura del “Bonomo” che assiste una popolazione di centinaia di migliaia di persone.

Il servizio di News24.City.