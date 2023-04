La Regione Puglia ha approvato la delibera che consente l’attuazione degli interventi a tutela delle donne in gravidanza in situazioni di difficoltà. L’assessorato al Welfare attuerà azioni a sostegno delle donne incinte che a causa di una particolare condizione di vulnerabilità sociale, psicologica o economica possono vedere condizionate le proprie scelte in ordine alla prosecuzione della gravidanza. «Una misura – spiegano dalla Regione – concordata con l’assessorato alla Sanità e che ha visto il fondamentale contributo del Forum delle Famiglie. In questa prima fase l’intervento sarà sperimentale e la sua attuazione è affidata agli Ambiti Territoriali Sociali di Andria, Bari, Barletta, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Trani».

«La garanzia di un’adeguata assistenza alla gravidanza e al post partum – spiega l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone – richiede l’erogazione di servizi assistenziali integrati e multidisciplinari, che tengano conto della dimensione sia di natura medica che sociale dei bisogni rilevati. In tale contesto, risulta imprescindibile il coinvolgimento delle Asl e, in particolare, dei consultori familiari e del Forum Famiglie».

Per garantire un percorso finalizzato alla tutela della maternità è necessario che, nell’ambito del percorso nascita, la rete dei servizi che si occupano sul territorio di accoglienza e cura delle donne in gravidanza, sia in grado di favorire l’intercettazione precoce di situazioni di disagio psico-sociale e, quindi, l’attivazione di adeguati percorsi di sostegno e di cura. Per la realizzazione di un’adeguata attività di informazione e sensibilizzazione, oltre che di sostegno e accompagnamento, potrà essere coinvolto l’associazionismo familiare.