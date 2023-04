Terzo posto in classifica, + 12 sul Brindisi quarto, finale play-off in cassaforte e ancora una piccola possibilità di giocarsi il match più importante della stagione tra le mura amiche del “Palasport”. La Florigel Futsal Andria dopo il successo all’ultimo respiro in quel di Altamura, supera con un netto 5-1 il Futsal Terlizzi nel match casalingo disputato al “PalaCosmai” di Bisceglie, per indisponibilità dell’impianto andriese. Ottima la prova del roster allenato da mister Gigi Olivieri che soffre solo nei primi minuti, ribalta lo svantaggio iniziale e conduce in porto il match senza patemi d’animo. Parte meglio proprio la compagine ospite con il diagonale di De Scisciolo che beffa Sinigaglia sul secondo palo. Il quintento biancoazzurro non si scompone e Somma sugli sviluppi di un corner e ben piazzato sul secondo palo per il tapin che vale l’1-1. L’Andria macina occasioni su occasioni e nel finale di frazione affonda il colpo. Il brasiliano Bruno Rossa dopo una splendida azione corale firma il 2-1, prima del riposo è lo spagnolo Jose David su tiro libero a realizzare il 3-1. Nella ripresa è sempre l’Andria a condurre le danze con il Terlizzi costretto a difendere e provare a pungere in ripartenza. Bruno Rossa a metà tempo si mette nuovamente in proprio e con una precisa puntata infila Panunzio per il poker, la girata di Roberto Sasso a sei minuti dalla fine vale il definitivo 5-1 che fa iniziare la festa sugli spalti per l’importante traguardo raggiunto. Prima della finalissima play-off contro il Futsal Barletta manca però l’ultimo atto della stagione, in programma sabato sempre sul gommato del “PalaCosmai”, quando i biancoazzurri di Olivieri affronteranno i padroni di casa del Futbol Cinco Bisceglie. Un match che mette in palio tre punti fondamentali per capire chi tra Andria e Barletta ospiterà la finalissima che vale una fetta di serie B.