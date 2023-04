E’ una domanda che in tanti si pongono ma che a porsela sia l’ormai ex primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di Andria acquisisce un valore decisamente maggiore. Ha scelto di parlare il Dott. Tiziano Valentino per spiegare la ragione che circa una decina di giorni fa lo ha portato a rassegnare le proprie dimissioni dopo quattro anni di lavoro all’interno del “Bonomo”.

La carenza di personale ed i turni massacranti sono sicuramente alla base di questa scelta tanto sofferta quanto necessaria, come ci spiega il Dott. Valentino. Quasi 200 turni svolti da lui stesso in prima persona in Pronto Soccorso, nonostante il ruolo di Primario, e grande difficoltà di gestione dell’esiguo personale a disposizione.

Pronto Soccorso del “Bonomo” che è visto come un luogo molto difficile da vivere da un punto di vista lavorativo ma che, invece, alla fine risulta essere un’esperienza bellissima professionale e di vita.

Nel futuro ci sono spazi più adeguati, si stanno completando le opere che chiudono il cerchio su di una serie di azioni messe in campo per sistemare anche l’accoglienza del Pronto Soccorso del “Bonomo”, ma il Dott. Valentino non vede un domani roseo per quel che riguarda il personale vero nodo della vicenda.

