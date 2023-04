Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza n.138 del 14/04/2023, del Settore Mobilità e Viabilità che, per l’esecuzione dei lavori di fresatura e stesa del conglomerato bituminoso sulle sedi stradali, ha istituito dal giorno 17/04/2023 al giorno 28/04/2023, su:

– viale Venezia Giulia, tratto compreso tra via Barletta e via Cagliari, l’occupazione della sede stradale ed il Divieto di Transito a tutti i veicoli, eccetto mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori;

– viale Venezia Giulia, tratto compreso tra via Masini e via Cagliari, il Divieto di Accesso ai veicoli in direzione via Cagliari eccetto residenti e mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori; il Divieto di Fermata e Sosta dei veicoli ambo i lati con rimozione coatta, eccetto mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori;

– viale Venezia Giulia, tratto compreso tra via Napoli e via Cagliari, il Divieto di Transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate eccetto mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori;

– via Ferrucci, tratto compreso tra via Calatafimi e viale Venezia Giulia, l’occupazione della sede stradale e il Divieto di Fermata e Sosta dei veicoli ambo i lati con rimozione coatta, eccetto mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori.