Il valore della gara di domani? Lo spiega Mirko Cudini.

Fidelis Andria contro Avellino, penultimo appuntamento del campionato di serie C: fischio d’inizio al “Degli Ulivi” previsto alle ore 17.30. Fondamentale sarà il risultato dei biancazzurri. Fondamentale sarà altrettanto il verdetto della sfida fra la Turris e i coinquilini della Viterbese. Che agli andriesi interesserà solo al termine della partita contro gli irpini, non durante.

Al “Degli Ulivi” arriva un Avellino senza tifosi (trasferta vietata per motivi di ordine pubblico) e in crisi di risultati: un solo punto conquistato nelle ultime quattro. Cudini, però, non si fida, anche per i campani si giocano le ultime possibilità di rientrare nella griglia playoff. Vuole massima concentrazione.

Ambiente compatto, massima spinta della gente di Andria per la partita sin qui importante della stagione. Cudini apprezza e vuole ricambiare con una vittoria.

Capitolo formazione: Cudini recupera i tre squalificati di Castellammare di Stabia, Savini tra i pali, Candellori e Paolini. Solo problemi di abbondanza per il tecnico della Fidelis per la partita che vale un’intera stagione.