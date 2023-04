Il Tribunale di Trani ha assolto dall’accusa di omicidio colposo Luigi Terrone, l’amministratore unico della società per la quale lavorava Paola Clemente, la bracciante agricola di San Giorgio Jonico, nel Tarantino, morta di fatica nelle campagne di Andria, il 13 luglio 2015. Il Pubblico Ministero, Lucia Moramarco, aveva chiesto nei confronti dell’imputato una condanna a 4 anni di reclusione, ma il giudice Sara Pedone ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per emettere un verdetto di condanna. L’uomo è stato assolto “perché il fatto non sussiste”, con la cosiddetta “formula dubitativa”.