È tutto pronto per la sesta edizione della marcia parrocchiale Cuore Immacolato di Maria, in programma domenica 16 aprile 2023. Una marcia giunta alla sua sesta edizione che raggruppa non solo parrocchiani ma anche tanti amici volenterosi di dare un reale contributo alla promozione di una cultura improntata sulla socialità e stili di vita sani.

«È questo un momento di grande aggregazione non solo della comunità parrocchiale, ma di tanti amici della nostra città e anche oltre che si uniscono a noi in questo evento – commenta don Sabino Troia della parrocchia Cuore Immacolato di Maria – . Vogliamo fare di questo evento un momento di vera amicizia in cui sottolineiamo anche temi importanti: la salute, la salvaguardia del Creato, della cura del nostro ambiente, dell’inclusione. Quest’anno abbiamo invitato la sottosezione andriese Unitalsi ad unirsi con noi. La marcia parrocchiana è nata come un evento legato alla festa di parrocchia, che si svolge in giugno, però nel corso del tempo ha assunto delle dimensioni tali da farci pensare a questo momento come una “festa di Primavera” caratterizzata dalla gioia, dalla luce e dalla allegria. Una gara sostenuta da tanti sponsor tecnici che ci hanno messo il cuore per realizzare questa sesta edizione. Grazie all’attenzione, alla generosità, all’amicizia con imprenditori locali e non solo. Quest’anno ci pregiamo di annoverare la presenza di Hesira -un nuovo studio odontoiatrico che opera nel nostro quartiere e che non ha voluto esimersi dalla collaborazione fattiva per la buona riuscita dell’evento. Ci sono tanti amici che credono in quello che facciamo e non fanno mai mancare la loro generosità e che dobbiamo ringraziare infinitamente».

Sebastiano Colasuonno, tra gli organizzatori di questo evento diventato ormai appuntamento fisso annuale: «Contiamo di superare i 500 iscritti. Quest’anno, come gli altri anni, l’organizzazione è stata gestita unicamente dall’Anspi parrocchiale. Chi vuole partecipare deve semplicemente recarsi qui in parrocchia, presso i volontari della segreteria, dalle 19 alle 21 di sera, dal lunedì al venerdì e sabato 15 aprile, in particolare, siamo qui dalle 15 del pomeriggio in poi. Basterà compilare un modulo con i propri dati anagrafici e lasciare la quota di partecipazione (un’offerta minima di €5). In cambio tanti doni nel pacco gara davvero generoso».

Ricordiamo il percorso e la partenza. Il raduno è fissato alle ore 8 di domenica 16 aprile 2023, con partenza alle ore 9 dall’ingresso del centro odontoiatrico Hesira. Un percorso che si snoda per le vie del quartiere: via Verdi, via Mozart, via Bisceglie… un percorso che vuole essere occasione di socialità e ricordare a tutti della bellezza che momenti aggregativi e di comunità sono in grado di regalare agli uomini e delle donne di buona volontà. Info al 3474889858 – 3296320021 – 3385286849

All’interno dell’area parcheggio del centro Hesira, inoltre, il club Storie e Motori Federiciani esporrà delle auto che parteciperanno al “concorso di Bellezza”: tutti i cittadini sono chiamati, in qualità di giuria popolare, a dare il loro voto segreto per eleggere il podio delle autovetture più belle in esposizione.