È accaduto poco prima delle 15: due macchine si sono scontrate all’incrocio in via Antonio da Villa, all’intersezione con via Varsavia. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale e una equipe sanitaria del 118.

Tanto spavento per gli occupanti delle due auto. Per una donna è stato necessario il trasporto al pronto soccorso di Andria per accertamenti.