«Aggiornamento cantieri: recintata tutta l’area di via della Costituzione e via Catullo, dove verrà realizzato il nuovo mercato ortofrutticolo». Lo ha scritto in una nota la sindaca di Andria, Giovanna Bruno.

«Negli scorsi giorni è arrivata l’autorizzazione alla bonifica da ordigni bellici e all’espianto degli ulivi lì posti. Tutte attività che procederanno dal giorno 11 in poi, salvo slittamento per tempo meteorologico avverso. Nel frattempo la giunta ha deliberato sulla viabilità sostitutiva e provvisoria nella zona di via Barletta e dintorni, per consentire che avanzino i lavori di interramento senza alcuna interferenza con l’attuale mercato ortofrutticolo».