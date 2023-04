Il pensionamento della dottoressa Elena Saponaro, dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali – Polo museale della Puglia e, dal 2017, Direttrice del sito di Castel del Monte, viene salutato dal Sindaco di Andria, Giovanna Bruno, con parole particolarmente sentite. Lo ha fatto contemporaneamente alla diffusione di un video di quasi 2 minuti di riprese, molte delle quali aeree, di Castel del Monte.

«A proposito di Castel del Monte, saluto e ringrazio una donna eccezionale – scrive il Sindaco – che oggi, 31 marzo, conclude la sua attività lavorativa dopo 42 anni e 8 mesi di onorato e prestigioso servizio. Elena Saponaro, direttrice del Museo Nazionale Archeologico di Altamura e del sito UNESCO di Castel del Monte, è persona eccezionale. Come poche. Preparata, innamorata del suo lavoro, sensibile, collaborativa, disponibile, risolutiva, educata all’inverosimile, con grande capacità di ascolto e di dialogo, di intessere reti positive. Una professionalità e competenza rara, che ci mancherà tantissimo, ma che meriterebbe di continuare ad essere valorizzata. Lei ha fatto tanto per il Castel del Monte. Tantissimo. Abbiamo lavorato gomito a gomito, sostenendoci e confrontandoci in continuazione e se tante cose le abbiamo fatte, tante altre le abbiamo migliorate, tante ancora le possiamo raccontare, è anche grazie a lei. Ciao Elena, questa Città ti è grata e il suo Castello ti saluta con affetto immenso, inchinandosi – conclude il Sindaco Bruno – di fronte alla tua impagabile ed umile dedizione».

Negli anni di direzione della Dottoressa Saponaro, come nei periodi precedenti, la città ha saputo avviare e alimentare con il Ministero, la Sovrintendenza, il Polo Museale della Puglia, e la stessa Direzione di Castel del Monte, ogni più utile e attiva collaborazione. Negli anni non si contano le iniziative – mostre, seminari, concerti, spettacoli del Festival Internazionale di Andria “Castel dei Mondi”, esibizioni, giornate internazionali di studi, etc. – nelle quali la Direzione di Castel del Monte e le Amministrazioni Comunali succedutesi nel tempo hanno praticato, in concreto, la sinergia istituzionale necessaria al territorio e al suo simbolo per eccellenza. La collaborazione con la Direttrice Saponaro è stata poi particolarmente preziosa anche in questi ultimi mesi: dall’evento clou, ma sotto il profilo organizzativo molto impegnativo, della sfilata di Gucci alla edizione del Festival Castel dei Mondi 2022, con 4 serate particolarmente riuscite tra fine agosto ed i primi giorni di settembre. La dott.ssa Saponaro ha dunque saputo dunque assicurare e fare del Maniero un punto di riferimento del territorio per istituzioni, scuole, università, fondazioni, musei e , per la città di Andria in particolare per il Servizio Cultura e Turismo, valorizzando il ruolo di contenitore culturale e storico impareggiabile dello splendido Ottagono.