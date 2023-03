Ora Andria è tornata a credere nella possibilità di mantenere la categoria attraverso gli spareggi salvezza. Effetti della classifica ridisegnata dalla penalizzazione di due punti comminata dal Tribunale Federale Nazionale al Monterosi, deferito per il mancato versamento, entro il termine del 16 dicembre 2022, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022. Ora il terzultimo posto detenuto dai laziali a quota 34 è distante sette punti dalla penultima posizione, occupata dalla Viterbese. Un margine sufficiente perché i playout si disputino. Così l’obiettivo della Fidelis nelle ultime quattro giornate di regular season è definito: scavalcare i gialloblù e tenere il distacco dal diciottesimo posto entro i 9 punti, opzione che coinciderebbe con la possibilità di giocarsi la salvezza negli spareggi.

Per questo la chiamata a riempire il Degli Ulivi domenica 2 aprile alle 17.30 contro la Turris acquisisce ulteriore valore. Sarà giornata “PRO FIDELIS”, con abbonamenti che non saranno validi ma con cospicui sconti per gli abbonati: pagheranno dai 10 euro per la tribuna centrale ai 2 euro e 50 per la curva, a fronte di prezzi compresi tra i 40 e i 5 euro per chi non detiene l’abbonamento. Ingresso gratuito in ogni settore dello stadio andriese invece per donne e Under 10. Obiettivo, far leva sul fattore campo, dove sin qui sono maturate tre delle quattro vittorie stagionali. Di fronte ci sarà un avversario che galleggia a un punto sulla zona playout. Primo di un poker di tappe che porterà poi l’Andria a Castellammare di Stabia, a ospitare l’Avellino e a chiudere la regular season a Latina. Nello stesso periodo la Viterbese giocherà in trasferta contro la Gelbison, ospiterà il Monterosi, sarà di scena a Torre del Greco e attenderà la Virtus Francavilla. Scavalcare chi precede Bolsius e compagni è il parametro necessario per tornare padroni del destino. Intanto a convocare il tifo biancoazzurro allo stadio ci pensano sui social le vecchie glorie: una trafila avviata da Angelo Carpineta, recordman di presenze – 271 con 40 gol – con la maglia della Fidelis dal 1984 al 1991.

Il servizio.