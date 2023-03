A pochi giorni dalla data del 3 aprile, giorno in cui verrà riattivata la tratta ferroviaria tra Andria e Corato dopo 7 anni, nella città federiciana si discute anche dei tempi di percorrenza dei treni. In molti, leggendo la tabella degli orari pubblicata sul sito di Ferrovie del Nordbarese, hanno notato che da Andria Sud si arriva a Bari Centrale con un tempo di percorrenza superiore ai 60 minuti (un’ora e 4 minuti in alcuni casi, un’ora e 10 minuti in altri). Prima del disastro ferroviario del 12 luglio 2016, in realtà, i treni percorrevano la tratta con un tempo di poco superiore ai 60 minuti, sostanzialmente in linea con quelli previsti a partire dal prossimo 3 aprile. Anche se c’erano delle corse speciali con meno fermate e più rapidità nell’arrivo con circa 55 minuti di percorrenza. Ci si è chiesti allora come mai l’ammodernamento della tratta non abbia portato a percorrenze più rapide. Da Ferrotramviaria fanno sapere che i tempi non sono dettati da particolari problemi. I treni, infatti, viaggeranno alla velocità di 110 km/h, quella massima prevista.

Naturalmente però c’è da contare il maggior numero di stazioni presenti sulla tratta come ad esempio la nuova Corato Sud che si aggiunge a quella di Corato Centro. Dando uno sguardo complessivo alle singole corse si va da un minimo di 9 ad un massimo di 13 stazioni, senza contare la stessa Andria Sud. La corsa con fermata Aeroporto si alternerà regolarmente con quella che tocca sia Macchie che Palese. Alcuni cittadini andriesi, commentando la nuova tabella oraria, hanno detto di preferire gli spostamenti in autobus o le corse di Trenitalia, in partenza dalla stazione di Trani con destinazione Bari. Qui i tempi di percorrenza superano i 35 minuti, in altri casi arrivano anche oltre ai 40 minuti. Ma bisogna anche considerare il tempo materiale per raggiungere la stazione tranese sia con autobus che con la propria auto. Facendo una stima, il minutaggio complessivo per chi sceglie di prendere il treno a Trani si avvicina molto a quello di Ferrovie del Nordbarese, guadagnando solo una manciata di minuti.

Per il futuro, dopo la ripartenza dei treni da Andria il 3 aprile, è auspicabile che Ferrotramviaria possa quindi tornare in alcuni orari della giornata a delle corse con meno fermate da Andria verso Bari, in modo da ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza rispetto a quelli previsti oggi.