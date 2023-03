Si è conclusa la trasferta, sabatina, che ha visto alcuni ragazzi del Team Sgaramella impegnati a Castrovillari (in Calabria). Il torneo in questione era un interregionale, ovvero una gara che mira a far sfidare due squadre rappresentanti territori diversi. L’obiettivo finale, oltre la vittoria, è quello di confrontare i livelli di preparazione e far accumulare esperienze sul ring.