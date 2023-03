«Inutile nasconderlo l’emozione è davvero tanta». Parola del Presidente del Calcit di Andria, il Dr. Nicola Mariano che ha presieduto assieme ad altri componenti del direttivo. questo pomeriggio alle prime selezioni ufficiali di giovani che svolgeranno il loro percorso come volontari di Servizio Civile nell’associazione che si occupa di malati oncologici da ormai quasi 39 anni. La commissione ha incontrato ed ascoltato i candidati ed ora sarà stilata la graduatoria.

«L’emozione è tanta perché in quasi 40 anni di attività è la prima volta che accade, è la prima volta che il Calcit potrà contare su nuove leve fondamentali per aumentare servizi in favore della comunità. Un sentito ringraziamento va al FAVO che ci consente di aver partecipato con un progetto per tre volontari di Servizio Civile».