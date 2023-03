Per i podisti amanti del Trail parte, con la VI° Edizione Ecotrail Castel del Monte intitolata “Sotto l’ occhio di Federico”, la I° tappa del Circuito Puglia Trail Gara Nazionale .

L’ evento organizzato dall’ Associazione Sportiva Maratoneti Andriesi di Andria si terrà Domenica 26 Marzo con partenza ore 9:30 dalla Masseria Sei Carri sita nei pressi del Castel Del Monte.

All’ interno del Trail di km 15,800 è inserita la camminata di km.7,500 non competitiva che si terrà all’ interno del parco dell’ Alta Murgia fino ad arrivare ai piedi del Maniero Federiciano.

Le iscrizioni sono aperte anche ai non tesserati . Per informazioni consultare la pagina Facebook e Instagram dei Maratoneti Andriesi. Un giornata di condivisione, sport e divertimento da non perdere per rigenerare testa cuore e gambe.

Ai partecipanti sarà consegnato un pacco gara contenente prodotti tipici locali, calzini sportivi, maglia celebrativa, accappatoio in microfibra e una medaglia celebrativa a fine percorso. È previsto un ristoro finale.

ISCRIZIONI per i liberi e per la camminata presso la sede dell’ Associazione dei Maratoneti Andriesi, in via Oberdan 4 dal lunedì al venerdì dalle 18:30 alle 20:30. Il sabato dalle 16:30 alle 19:30.

Iscrizioni tesserati FIDAL direttamente sul portale icron.it