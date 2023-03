Andria celebra la Giornata Mondiale della Poesia, «Poesia oggi, poesia dovunque “Poesia sui muri, poesia sulle panchine, poesia nelle piazze, poesia nelle strade. Oggi Andria è così, una città invasa di poesia, in occasione proprio della Giornata Mondiale della Poesia» – ha sottolineato l’assessore Daniela Di Bari

«Se dunque durante i percorsi quotidiani vi imbattete in cartoncini o manifesti graficamente belli e con delle parole in evidenza, non stranitevi, anzi, fermatevi un attimo e leggete. O se proprio non avete tempo di leggere, fermatevi un attimo e guardate.

Le poesie distribuite sono infatti poesie speciali, scritte con il metodo Caviardage composte cioè non partendo da una pagina bianca, ma da testi scritti.

Grazie alla contaminazione con svariate modalità artistiche espressive (il collage, la pittura, l’acquarello, etc.) il metodo Caviardage dà vita a poesie visive: piccoli capolavori che attraverso parole, segni e colori danno voce a emozioni difficili da esprimere nel quotidiano.

Fateci caso, dunque. L’azione di oggi vuole significare proprio questo, che anche in mezzo a mille doveri quotidiani, c’è sempre tempo per un po’ di poesia.

Oggi, inoltre, ricorre anche la Giornata in Memoria delle Vittime Innocenti di Mafia, così non sfuggirà che tutti i componimenti riportano a piè pagina le parole di Peppino Impastato, parole che fanno da cornice all’intera iniziativa.

“Se s’insegnasse la bellezza alla gente le si fornirebbe un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà…”.

Buona prima giornata di primavera dunque, ma anche buona giornata di poesia e buona giornata di bellezza».