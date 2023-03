Domenica di successi per l’atletica andriese rappresentata a Milano e Frosinone da Pasquale Selvarolo e Francesco Fortunato che hanno gareggiato rispettivamente alla “Stramilano half marathon” e ai Campionati italiani assoluti di 20 chilometri.

Selvarolo è arrivato quinto assoluto con un crono di 1:02:54, definito all’arrivo “il primo degli umani” e Fortunato con 1:21:11 si è aggiudicato il titolo di campione italiano assoluto. Insomma, una giornata con ottimi risultati per gli atleti andriesi che si sono detti soddisfatti per i risultati raggiunti: «Sono stato in testa da solo dal primo metro, soddisfatto per il risultato», ha sottolineato Fortunato.

Stesse emozioni anche per Selvarolo: «Sono partito al mio passo per cercare di tenerlo tutta la gara, mi sono trovato da solo sin dal quarto chilometro fino all’arrivo. È stata dura perché non bisognava lasciarsi sopraffare dalla fatica ma tutto sommato sono soddisfatto visto che questo era solo un evento di passaggio per i prossimi impegni agonistici» – ha dichiarato l’atleta tesserato con le Fiamme Azzurre che oltre ad essere quinto assoluto è arrivato primo tra gli italiani.