Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza dirigenziale n.83 del 14/03/2023, del Settore Mobilità e Viabilità che, per le operazioni di potatura delle chiome delle essenze arboree, ha istituito:

– dal giorno 17/03/2023 al giorno 29/03/2023, dalle ore 06:00 alle ore 15:00, su VIA ALDO MORO, il Divieto di Fermata e Sosta a tutti i veicoli, sulla corsia con direzione di marcia da via Pier della Francesca a via Ospedaletto, DAL CIVICO 53 AL CIVICO 67;

– dal giorno 23/03/2023 al giorno 24/03/2023, dalle ore 06:00 alle ore 15:00, su PIAZZA UMBERTO I, il Divieto di Fermata e Sosta a tutti i veicoli, sui tratti compresi tra via Mura San Francesco e via Carlo Troia; e via Bovio e via Attimonelli – lato prospiciente la piazza;

– dal giorno 27/03/2023 al giorno 29/03/2023, dalle ore 06:00 alle ore 15:00, su VIA GUIDO ROSSA, il Divieto di Fermata e Sosta a tutti i veicoli su ambo i lati;

– dal giorno 30/03/2023 al giorno 07/04/2023, dalle ore 06:00 alle ore 15:00, su VIA DON LUIGI STURZO, il Divieto di Fermata e Sosta a tutti i veicoli su ambo i lati.