La Fidelis scende in campo al fianco dell’AIL BAT con una partnership siglata nelle scorse ore tra le parti. Il nuovo sponsor sociale dei colori biancazzurri sarà un importante valore aggiunto per la Fidelis nel decennale di fondazione della sezione territoriale dell’AIL. L’Associazione Italiana contro le Leucemie è impegnata a sostegno dei reparti di ematologia degli ospedali con interventi finalizzati non solo a migliorare le condizioni assistenziali dei malati sottoposti a terapie ma anche ad assicurare servizi importanti come ascolto e consulto o navetta.

Ad ogni gara casalinga della Fidelis ci saranno iniziative specifiche fino alla fine del campionato per promuovere le attività dell’AIL ed i tesserati biancazzurri saranno impegnati in campagne di sensibilizzazione. Una bella partnership che certifica il ruolo sociale di una realtà storica e di così grande importanza come la Fidelis. “Insieme si può, insieme si vince!”.