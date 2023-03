“Il prossimo lunedì 3 aprile ci sarà finalmente la riapertura della linea ferroviaria Corato – Andria Sud e verrà aperta al pubblico la nuova stazione Andria Sud. Una notizia importante per i pendolari andriesi che fino ad oggi hanno dovuto vivere numerosi disagi per arrivare a Bari. A distanza di sette anni dal disastro ferroviario che resta una ferita aperta per la nostra provincia e per l’intera Puglia, che nessuno potrà mai dimenticare, i cittadini potranno tornare a viaggiare su quella linea con standard di sicurezza finalmente adeguati”. Lo dichiara la consigliera del M5S e delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari.

“In questi anni – continua Di Bari – è stata massima l’attenzione da parte di tutti i rappresentanti del territorio, me compresa, per garantire la riapertura della linea e sono state continue le interlocuzioni con l’assessorato ai Trasporti e e Ferrotramviaria per garantire un servizio adeguato e sicuro. Un impegno che avevo preso con i pendolari con cui ho avuto interlocuzioni continue. Ora manca solo l’ultimo passo: la chiusura da lunedì 20 marzo per una settimana della circolazione su tutta la linea a fasi graduali il necessario Switch -Off propedeutica alla riapertura. Gli ultimi disagi prima di una nuova fase”.