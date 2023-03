Martedì 7 marzo 2023 all’Officina degli esordi di Bari si è tenuto un confronto con militanti, simpatizzanti ed elettori del Partito Democratico all’indomani delle primarie. All’incontro erano presenti anche la consigliera regionale, Debora Ciliento, e il delegato nazionale della Bat all’assemblea nazionale, Giovanni Vurchio. Non è mancato a questo momento di confronto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

«Quello di ieri – scrivono Ciliento e Vurchio – è stato un primo appuntamento in cui, insieme ai partecipanti, abbiamo analizzato il voto delle primarie e i prossimi passi da compiere per il bene del Pd.

Il partito ha dimostrato di essere una vivace comunità composta da militanti e da migliaia di simpatizzanti da cui bisogna ripartire. Riteniamo che bisogna cogliere l’entusiasmo del momento per trasformarlo in percorsi virtuosi: serve realizzare, anche in Puglia, un programma serio e credibile in nome dei diritti sociali, contro tutte quelle precarietà e disuguaglianze che lacerano i nostri territori.

Ora è il momento di ascoltare le aspettative degli elettori nei confronti della segreteria nazionale guidata da Elly Schlein. Nei prossimi giorni – concludono Ciliento e Vurchio – anche nella provincia di Barletta Andria Trani ci saranno momenti di confronto per la nostra comunità politica. Confrontarsi sui prossimi passi da compiere a livello locale, regionale e nazionale è la strategia migliore affinché il partito possa nuovamente considerare l’unità suo valore fondamentale».